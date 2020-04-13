К борьбе с коронавирусом в России могут подключить Минобороны

Медики министерства обороны могут быть задействованы в борьбе с распространением коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин.



«Все возможности, в том числе возможности Министерства обороны РФ, если это потребуется, конечно, могут и должны быть задействованы», - сказал глава государства в ходе совещания, посвященного санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.