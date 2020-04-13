К борьбе с коронавирусом в России могут подключить Минобороны
Медики министерства обороны могут быть задействованы в борьбе с распространением коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Все возможности, в том числе возможности Министерства обороны РФ, если это потребуется, конечно, могут и должны быть задействованы», - сказал глава государства в ходе совещания, посвященного санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
В ходе совещания президент добавил, что ситуация с коронавирусом в стране ухудшается. По его словам, ближайшие недели станут определяющими в борьбе с инфекцией.
Глава государства добавил, что в зоне особого риска находятся Москва, Московская область, а также города с численностью населения от 1 млн человек.
По состоянию на понедельник, 13 апреля, в России зафиксировано 18328 случаев заражения COVID-19. Скончались 148 человек, выздоровели — 1470.
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