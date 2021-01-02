В ВОЗ действия российских медиков во время пандемии считают образцовыми

«В Российской Федерации мы стали свидетелями героической самоотдачи, профессионализма и самоотверженности всех медицинских работников в борьбе с COVID-19. С первых дней пандемии они работали на передовой и каждую минуту рисковали своим здоровьем и жизнью. Исполнение ими своего профессионального долга являет собой прекрасный пример для будущих поколений», - цитирует статью ТАСС.

В ней также говорится о безвозмездной помощи тысяч россиян, которые присоединились к волонтерам, «обеспечивая доставку и самостоятельно изготавливая средства индивидуальной защиты для врачей, доставляя лекарства и продукты пожилым, заботясь о животных, чьи хозяева заболели».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что помощь больным коронавирусной инфекцией оказывают около 520 тысяч медицинских работников. В частности, с пациентами работают около 147 тысяч врачей, 301 тысяча среднего медперсонала, более 71 тысячи младшего медперсонала и более 38 тысяч водителей автомобилей. Правительство РФ приняло решение продолжить социальные выплаты медикам, борющимся с COVID-19, и в 2021 году.