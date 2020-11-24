Выплаты всем, кто оказывает помощь больным с СOVID-19, продлили в РФ на 2021 год

Социальные выплаты работникам, которые оказывают помощь больным с коронавирусом, продлены до конца 2021 года, передает ТАСС содержание постановления правительства.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила во вторник, что на сегодняшний день медпомощь больным с коронавирусом оказывают около 520 тысяч медицинских работников. В частности, с пациентами работают около 147 тысяч врачей, 301 тысяча среднего медперсонала, более 71 тысячи младшего медперсонала и более 38 тысяч водителей автомобилей.

По её словам, с начала пандемии они получили выплаты стимулирующего характера на сумму почти 116 миллиардов рублей. Вице-премьер добавила, что ещё более 67,6 миллиарда рублей были выплачены медработникам и лицам из групп риска заражения за особые условия и дополнительную нагрузку по работе с больными коронавирусом.

