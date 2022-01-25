В «Векторе» заявили, что «ЭпиВакКорона» есть в большинстве регионов РФ
Производство вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» осуществляется в соответствии с заказами министерства здравоохранения РФ, сообщает пресс-служба ГНЦ «Вектор».
В сообщении говорится, что очередной заказ Минздрава на производство препарата «ожидается в феврале 2022 года».
«Вакцина «ЭпиВакКорона» есть в наличии в большинстве субъектов и активно применяется для иммунизации граждан», - добавили в «Векторе».
Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что имеющиеся в настоящее время остатки препарата «ЭпиВакКороны» «в полной мере удовлетворяют» имеющуюся в ней потребность.
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