В «Векторе» заявили, что «ЭпиВакКорона» есть в большинстве регионов РФ

В сообщении говорится, что очередной заказ Минздрава на производство препарата «ожидается в феврале 2022 года».

«Вакцина «ЭпиВакКорона» есть в наличии в большинстве субъектов и активно применяется для иммунизации граждан», - добавили в «Векторе».

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что имеющиеся в настоящее время остатки препарата «ЭпиВакКороны» «в полной мере удовлетворяют» имеющуюся в ней потребность.