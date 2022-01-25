В Минздраве прокомментировали сообщения о приостановке производства «ЭпиВакКороны»

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что вакцины от коронавируса закупаются исходя из потребности, сообщает РИА Новости.

Песков отказался комментировать сообщения о приостановке поставок «ЭпиВакКороны»

Чиновник добавил, что также учитываются показания к применению и противопоказания.

По его словам, имеющиеся в настоящее время остатки препарата «ЭпиВакКороны» «в полной мере удовлетворяют» имеющуюся в ней потребность.

Ранее «Ведомости» сообщили, что производство и поставки в российские регионы вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-H» приостановлены.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинздравКоронавирусВакцинацияВакцинаЭпиВакКорона
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