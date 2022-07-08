Больше 120 тысяч трудоспособных россиян находится в простое

На прошлой неделе число работников, находящихся в простое, снизилось со 123 до 120 тысяч, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, общее число безработных россиян за неделю сократилось на 7,8 тысяч человек. Сейчас без работы находится 687 тысяч россиян.

«Количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, снизилось с 130,1 тысячи до 128,7 тысячи человек, а число работников, находящихся в простое, – с 123,1 тысячи до 120,6 тысячи человек», - сказала Голикова.

Во всех регионах организованы консультационные пункты как в центрах занятости, так и на территории работодателей. Продолжается прием заявок от россиян на профессиональное обучение. Почти 60 тысяч человек уже приступили к обучению, а завершили – свыше 16 тысяч.

Ранее сообщалось, что Минтруд упростит аккредитацию частных агентств занятости.



