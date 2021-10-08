В России зафиксирован новый суточный максимум смертей от COVID-19

В России зафиксирован новый рекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки, скончались 936 человек. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, отметив, что этом максимум с начала пандемии. Накануне сообщалось о 924 смертях, 6 октября умерли 929 человек.

Также сообщается, что за минувшие сутки в России выявлено 27 246 новых инфицированных. Лидерами по количеству заболевших за последние сутки стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. При этом, меньше всего случаев COVID-19 выявлено в Ненецком автономном округе.

С учётом этих данных в нашей стране с начала эпидемии выявили 7 717 356 случаев заражения коронаврусной инфекцией, отмечает RT.