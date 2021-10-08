В России зафиксирован новый суточный максимум смертей от COVID-19
В России зафиксирован новый рекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки, скончались 936 человек. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, отметив, что этом максимум с начала пандемии. Накануне сообщалось о 924 смертях, 6 октября умерли 929 человек.
Также сообщается, что за минувшие сутки в России выявлено 27 246 новых инфицированных. Лидерами по количеству заболевших за последние сутки стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. При этом, меньше всего случаев COVID-19 выявлено в Ненецком автономном округе.
С учётом этих данных в нашей стране с начала эпидемии выявили 7 717 356 случаев заражения коронаврусной инфекцией, отмечает RT.
Между тем, профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал наплевательством ситуацию с ношением масок в России на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
«Это не то что ощущения, это правдивая констатация фактов. Недаром стали сейчас напоминать о важности ношения масок, проверять, штрафовать. Конечно, люди с одной стороны устали. Но что делать? Расслабились. Такая наша национальная черта. У нас люди побоятся минутку, а потом все – не страшно. Это даже не русский авось. Это наплевательство!» - возмутился специалист.
Напомним, накануне, 7 октября, оперативный штаб сообщил о 27 550 новых заразившихся коронавирусом. Этот показатель стал максимальным с начала года.
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