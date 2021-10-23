В России зафиксировали новый антирекорд фактов заболевания и смертей от COVID-19
В России за прошедшие сутки установлен новый антирекорд по числу умерших от COVID-19 - 1075 случаев, а также по количеству заболевших - 37 678 россиян.
«За последние сутки подтверждено 1 075 смертей За весь период по России умерло 229 528 человек», - сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Всего инфицировано коронавирусом 8 205 983 россиян. Темп прироста составляет 0,46%.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 37 678 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 250 (8,6%) без клинических проявлений», - сказано в сообщении.
В России за сутки выздоровели от COVID-19 26 077 человек, за время распространения заболевания - 7 143 137 пациентов.
Вакцинации первым компонентом в России прошли 53 511 786 человек, полностью ее завершили - 49 161 150. По данным на 22 октября, коллективный иммунитет составляет 45,7 процентов.
Напомним, молекулярный биолог, завлабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что ни власти, ни эксперты не могут дать точных прогнозов по ситуации с COVID-19.
«Будущего нам знать не дано, и знать, где остановится рост, невозможно. Теперь, когда вариант "дельта" заражает вакцинированных и переболевших, а количество неболевших людей неизвестно, никакие прогнозы делать нельзя», — рассказал биолог.
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Заразились
8,2 млн+37 678 / сут.
Умерли
230 тыс.+1 075 / сут.
Выздоровели
7,1 млн+26 077 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru