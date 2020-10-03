В России зафиксировали 9859 новых фактов заражения COVID-19
В России за минувшие сутки зафиксировали 9859 случаев COVID-19. Всего в стране инфицировано 1 204 502 гражданина с момента начала эпидемии коронавирусной инфекции, информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 9 859 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2680 (27,2%) без клинических проявлений», — сообщает оперштаб.
За прошедшие сутки от коронавируса умерли 174 человека. За время пандемии от инфекции погиб 21 251 россиянин.
Всего в России выздоровели от COVID-19 и выписаны из стационаров 5563 пациента. Всего излечились от последствий коронавирусной инфекции 975 859 человек.
Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с НСН заявил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнет меняться к лучшему.
«Хорошо бы достичь плато, потому что число заболевших растет, больше 8 тысяч за день. Это цифра произвела на меня впечатление… Многое будет зависеть от того, как население будет реагировать на очередной подъем, будут ли соблюдаться все противоэпидемические меры. Вирус упорный, он заразный и никуда не собирается уходить», - пояснил эксперт.
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Заразились
1,2 млн+9 859 / сут.
Умерли
21 251+174 / сут.
Выздоровели
976 тыс.+5 563 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru