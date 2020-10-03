В России зафиксировали 9859 новых фактов заражения COVID-19

В России за минувшие сутки зафиксировали 9859 случаев COVID-19. Всего в стране инфицировано 1 204 502 гражданина с момента начала эпидемии коронавирусной инфекции, информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 9 859 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2680 (27,2%) без клинических проявлений», — сообщает оперштаб.

За прошедшие сутки от коронавируса умерли 174 человека. За время пандемии от инфекции погиб 21 251 россиянин.