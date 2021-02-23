В России зафиксировали резкое падение числа инфицированных COVID-19 за сутки - 11 823

В России за минувшие 24 часа зарегистрировали 11 823 новых факта инфицирования COVID-19. Накануне в стране выявили 12 604 случая COVID-19. Всего коронавирусная инфекция подтверждена у 4 189 153 россиян. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

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«За последние сутки в России выявлено 11 823 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 11,1% не имели клинических проявлений болезни», - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки от последствий коронавируса умерли 417 россиян. Всего от эпидемии новой коронавирусной инфекции скончались 84 047 человек.

Число вылечившихся от COVID-19 пациентов в России увеличилось за сутки на 12 956 человек и составило 3 739 344 россиян.

Ранее главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН ранее предсказал скорый конец пандемии коронавируса в России.

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ФОТО: pixabay.com
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