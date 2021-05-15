В России за сутки выявили 8 790 новых случаев COVID-19

«За последние сутки в России выявлено 8 790 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 17% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За сутки в России умерли 364 человека с COVID-19. Всего от заболевания погибли 115 480 россиян.

В стране за минувшие сутки выздоровели 9 866 человек с подтвержденным коронавирусом. За время эпидемии в России вылечились от COVID-19 4 547 500 человек.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов рассказал «Радиоточке НСН», представляет ли индийский штамм COVID смертельную опасность.

«Российская вакцина эффективна против индийского штамма. Любые мутации всех вирусов, в том числе коронавирусов, не являются чем-то экстраординарным. Появление новых генетических вариантов – это все закономерные вещи, которые эксперты не просто предсказывали, а знали об их появлении задолго до того, как это стало известно СМИ. Здесь нет ничего нового в принципе», – сказал Щелканов.

