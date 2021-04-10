В России за сутки выявили 8 704 новых случая COVID-19
В России за прошедшие сутки выявили 8 704 случая инфицирования COVID-19. С начала пандемии заболевания в стране подтвердили 4 632 688 фактов коронавирусной инфекции.
Новые случаи заболевания зарегистрированы в 83 регионах.
«Из них 13,1% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает федеральный штаб по борьбе с коронавирусом.
За сутки в России умерли 402 человека с COVID-19. Всего от заболевания погибли 102 649 россиян.
В стране за минувшие сутки выздоровели 9 579 человек с подтвержденным коронавирусом. За время эпидемии в России 4 258 279 человек вылечились от COVID-19.
Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в эфире НСН рекомендовал делать прививки от коронавируса всей семьей.
«Вся защита, которая только возможна, получена. И это удовлетворение от того, что защищаете вакциной и себя, и семью, и, возможно, прерываете какую-то цепочку, на другом конце могли быть неприятности, и их не будет», - подытожил профессор.
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4,6 млн+8 704 / сут.
Умерли
103 тыс.+402 / сут.
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