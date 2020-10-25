В России за сутки подтвердили 16 710 новых случаев COVID-19

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 16 710 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 4456 (26,7%) без клинических проявлений», — сообщает оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

За истекшие сутки в России зафиксировали 229 фактов смерти от последствий коронавируса, за всё время от болезни погибли 26 050 россиян.

В стране за сутки выздоровели после коронавируса и выписаны из стационаров 7704 человека. Всего выздоровевших после COVID-19 россиян 1 138 522 человека.

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире НСН скептически оценил расчеты хронологии пандемии в России.

«Я не верю, что можно предсказать день, когда будет пик эпидемии или когда она закончится. Но я не располагаю точными данными, чтобы говорить о цифрах. Мне лично казалось, что наивысшую ежедневную цифру мы получим к концу ноября. А потом пойдем по плато. Я надеюсь, что мы не превысим 20 тысяч заражений в день. Но утверждать этого не могу», - сказал Альштейн.

