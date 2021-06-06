В России за сутки обнаружили 9 163 новых инфицированных коронавирусом

«За последние сутки в России выявлено 9 163 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 14,9% не имели клинических проявлений болезни», - уточняют в федеральном штабе.

В стране за минувшие сутки погиб 351 человек с COVID-19, с начала пандемии — 123 787.

За истекшие сутки из больниц после лечения коронавирусной инфекции выписались 7 369 человек. Всего после COVID-19

выздоровели 4 736 446 россиян.

Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в беседе с НСН раскрыл, как улучшить темпы вакцинации от коронавируса.

«Провакцинировались мэры, губернаторы, министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент России Владимир Путин! Провакцинировали Кремлевский полк, и, насколько я знаю, там заболеваемости коронавирусом нет. Что делать? Люди должны понять, если хочется спокойно жить, надо вакцинироваться», - считает эксперт.

