В России за сутки обнаружили 9 163 новых инфицированных коронавирусом
В России за прошедшие сутки зафиксировали 9 163 новых факта заражения CОVID-19. За время эпидемии в стране выявили
5 126 437 заразившихся новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«За последние сутки в России выявлено 9 163 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 14,9% не имели клинических проявлений болезни», - уточняют в федеральном штабе.
В стране за минувшие сутки погиб 351 человек с COVID-19, с начала пандемии — 123 787.
За истекшие сутки из больниц после лечения коронавирусной инфекции выписались 7 369 человек. Всего после COVID-19
выздоровели 4 736 446 россиян.
Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в беседе с НСН раскрыл, как улучшить темпы вакцинации от коронавируса.
«Провакцинировались мэры, губернаторы, министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент России Владимир Путин! Провакцинировали Кремлевский полк, и, насколько я знаю, там заболеваемости коронавирусом нет. Что делать? Люди должны понять, если хочется спокойно жить, надо вакцинироваться», - считает эксперт.
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