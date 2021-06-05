Гинцбург: Яйца для производства «Спутника V» не нужны

«Нет, для производства "Спутника V" (яйца – прим. НСН) не нужны. Все делается на синтетических средах», - пояснил Гинцбург, отвечая на вопрос, нужны ли яйца для производства вакцины.

По словам ученого, центр Гамалеи не закупает яйца, чтобы изготавливать вакцины.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт признал зависимость России от импорта СПФ-яиц (свободных от патогенной флоры), которые используют в производстве вакцин – в России нет производителей соответствующих яиц. Как пояснила в дальнейшем советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано, речь идет об отдельных компонентах ветеринарных вакцин, которые не имеют отношения к производству вакцин для человека.

