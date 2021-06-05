Гинцбург: Яйца для производства «Спутника V» не нужны

Для производства противокоронавирусной российской вакцины «Спутник V» яйца не используют. Об этом заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Путин подчеркнул, что у «Спутника V» только один побочный эффект

«Нет, для производства "Спутника V" (яйца – прим. НСН) не нужны. Все делается на синтетических средах», - пояснил Гинцбург, отвечая на вопрос, нужны ли яйца для производства вакцины.

По словам ученого, центр Гамалеи не закупает яйца, чтобы изготавливать вакцины.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт признал зависимость России от импорта СПФ-яиц (свободных от патогенной флоры), которые используют в производстве вакцин – в России нет производителей соответствующих яиц. Как пояснила в дальнейшем советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано, речь идет об отдельных компонентах ветеринарных вакцин, которые не имеют отношения к производству вакцин для человека.

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ТЕГИ:Александр ГинцбургКоронавирусВакцинацияВакцинаЯйца
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