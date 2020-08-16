В России за сутки 4969 новых случаев инфицирования COVID-19

В России за прошедшие сутки зафиксировали 4969 новых фактов распространения коронавирусной инфекции. Всего в стране за период пандемии COVID-19 зарегистрировали 922 853 случаев заражения. Об этом сообщает оперативный штаба по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки подтверждено 68 летальных случаев... За весь период по России умерли 15 685 человек», — сказано в сообщении.