В России за сутки 4969 новых случаев инфицирования COVID-19
В России за прошедшие сутки зафиксировали 4969 новых фактов распространения коронавирусной инфекции. Всего в стране за период пандемии COVID-19 зарегистрировали 922 853 случаев заражения. Об этом сообщает оперативный штаба по борьбе с инфекцией.
«За последние сутки подтверждено 68 летальных случаев... За весь период по России умерли 15 685 человек», — сказано в сообщении.
В России вылечились за минувшие сутки от COVID-19 3557 пациентов. Общее число выздоровевших россиян составляет 732 968.
Ранее директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что через месяц после начала третьего (пострегистрационного) этапа исследований вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот.
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Заразились
923 тыс.+4 969 / сут.
Умерли
15 685+68 / сут.
Выздоровели
733 тыс.+3 557 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru