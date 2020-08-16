В России за сутки 4969 новых случаев инфицирования COVID-19

В России за прошедшие сутки зафиксировали 4969 новых фактов распространения коронавирусной инфекции. Всего в стране за период пандемии COVID-19 зарегистрировали 922 853 случаев заражения. Об этом сообщает оперативный штаба по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки подтверждено 68 летальных случаев... За весь период по России умерли 15 685 человек», — сказано в сообщении.

Эксперты поспорили об эффективности российской вакцины от COVID-19

В России вылечились за минувшие сутки от COVID-19 3557 пациентов. Общее число выздоровевших россиян составляет 732 968.

Ранее директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что через месяц после начала третьего (пострегистрационного) этапа исследований вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот.

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ФОТО: pixabay.com
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