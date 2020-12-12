В России за прошедшие сутки зарегистрировано более 28 тысяч новых случаев коронавируса
В России за минувшие сутки зафиксировано 28 137 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 2 625 848 пациентов с коронавирусом.
«За последние сутки в России выявлено 28 137 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 18,4% не имели клинических проявлений болезни», — информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
За прошедшие сутки умерли от коронавируса 560 россиян, за всё время пандемии — 46 453 человека.
В России за минувшие 24 часа выписали из больниц после лечения коронавируса 26 118 человек. Всего выздоровели от последствий инфекции 2 085 958 россиян.
Ранее главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов объяснил в эфире НСН, почему растет смертность от коронавируса и при чем тут психологический фактор.
«Это чисто математическое явление, этого не надо бояться, это раньше было просчитано. Это связано еще и со статистикой. Она такая, что я ей не доверяю. Всем ставят этот диагноз «ковид» и смерть о ковида. Не знаю, зачем это делается, но есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика. Эта система запугивания людей ужасная, это самая большая ошибка, тут психический эффект сильней, чем вирусный, по-моему», - сказал он.
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Заразились
2,6 млн+28 137 / сут.
Умерли
46 453+560 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+26 118 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru