Врач-инфекционист дала рекомендации по восстановлению лёгких после COVID-19

Больным коронавирусом необходима дыхательная гимнастика, чтобы предотвратить возникновение изменений в лёгких. Об этом рассказала врач-инфекционист, заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская в эфире «Радио 1».

По словам инфекциониста, больные долгое время находятся в неподвижном состоянии, что провоцирует в дальнейшем ослабление дыхательной мускулатуры, слабость дыхательных мышц, общую мышечную слабость, потерю объёма лёгких. Поэтому пациентам необходима щадящая гимнастика для укрепления дыхательной мускулатуры.

Светлана Малиновская рекомендует делать дыхательные упражнения на расширение грудной клетки, благодаря которым пациент облегчит своё состояние и получит оксигенацию легких. Специалист советует в течение 10-15 минут медленно, глубоко и спокойно вдыхать через нос и выдыхать через рот. Такую гимнастику можно делать в положении сидя или лёжа.

Инфекционист отмечает, что дыхательная гимнастика особенно важна в период так называемого терапевтического окна — с восьмого дня болезни до двух месяцев после неё.

Кроме того, врач назвала противопоказания для дыхательной гимнастики. По словам Малиновской, делать такие упражнения не рекомендуется, если у больного повышенная температура тела, выраженная слабость, низкая сатурация, головокружение и тошнота.

Также инфекционист прокомментировала методику надувания шариков, которую нередко рекомендуют пациентам, перенесшим пневмонию. Врач отметила, что многие пульмонологии и реабилитологи считают надувание шариков или резиновых перчаток вредным.

«Коронавирусная пневмония является инфекцией, при которой не нужно делать усилия на выдохе. Это может привести к кровохарканию, повреждению альвеол, нарастанию одышки, развитию эмфиземы, в перспективе может усилиться фиброз. Так что лучше этого не делать», – объяснила Малиновская.

