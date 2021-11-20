В России за минувшие сутки выявлено 37 120 новых фактов заражения COVID-19

Отмечается, что случаи заболевания зарегистрированы в 85 регионах страны.

«За последние сутки в России выявлено 37 120 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,5% не имели клинических проявлений болезни», - говорится в сообщении.

В стране за последние 24 часа погибли от коронавируса 1 254 россиянина. Количество смертей от инфекции за время пандемии составляет 262 843.

За минувшие сутки в России выздоровели 36 172 человека. Всего от коронавируса вылечился 7 992 426 человек.

Ранее музыкант, один из основателей группы «Billy’s Band» Билли Новик объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как избежать QR-кодов. По его мнению, это возможно при грамотном управлении системой здравоохранения.

«В первую очередь, необходима обратная реформа нашей системы здравоохранения, чтобы количество коек для инфекционных больных снова было увеличено. Во-вторых, в случае вспышек поручить организацию экстренных инфекционных госпиталей военному ведомству, военным врачам. Военно-полевая медицина, или медицина катастроф (а пандемия может расцениваться как катастрофа) - это хлеб военных медиков, они имеют и опыт, и специальные знания, чтобы с ней справляться», - заключил музыкант.







