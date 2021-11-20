В России за минувшие сутки выявлено 37 120 новых фактов заражения COVID-19
В России за прошедшие сутки официально подтверждено 37 120 фактов заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в стране с начала эпидемии выявлено 9 294 188 зараженных коронавирусом. Такие данные приводит 20 ноября оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Отмечается, что случаи заболевания зарегистрированы в 85 регионах страны.
«За последние сутки в России выявлено 37 120 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,5% не имели клинических проявлений болезни», - говорится в сообщении.
В стране за последние 24 часа погибли от коронавируса 1 254 россиянина. Количество смертей от инфекции за время пандемии составляет 262 843.
За минувшие сутки в России выздоровели 36 172 человека. Всего от коронавируса вылечился 7 992 426 человек.
Ранее музыкант, один из основателей группы «Billy’s Band» Билли Новик объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как избежать QR-кодов. По его мнению, это возможно при грамотном управлении системой здравоохранения.
«В первую очередь, необходима обратная реформа нашей системы здравоохранения, чтобы количество коек для инфекционных больных снова было увеличено. Во-вторых, в случае вспышек поручить организацию экстренных инфекционных госпиталей военному ведомству, военным врачам. Военно-полевая медицина, или медицина катастроф (а пандемия может расцениваться как катастрофа) - это хлеб военных медиков, они имеют и опыт, и специальные знания, чтобы с ней справляться», - заключил музыкант.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,3 млн+37 120 / сут.
Умерли
263 тыс.+1 254 / сут.
Выздоровели
8,0 млн+36 172 / сут.
- В России за минувшие сутки выявлено 37 120 новых фактов заражения COVID-19
- Названа причина смерти Гаркалина
- В Москве зафиксировали рекордное падение атмосферного давления
- Скончался актер Валерий Гаркалин
- «Боятся до истерики». Володин высказался о резолюции Конгресса США не признавать Путина президентом
- СМИ: Разведка США предупредила союзников о «вторжении» России на Украину
- Гинцбург рассказал, почему некоторые врачи выступают против вакцинации от COVID-19
- Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
- Роскосмос показал снимки лунного затмения 19 ноября
- Тимошенко обвинила чиновников в создании энергетического кризиса на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru