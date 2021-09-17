Терапевт указал на универсальное средство от простуды в осенний период

От сезонных простудных заболеваний может защитить только гигиена. Такое мнение выразил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Парамонов.

«Простуды – это те же самые вирусные заболевания. Заболевают не от холода, а из-за того, что холод ослабляет местные защитные механизмы и вирус легче проникает», - подчеркнул специалист.

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Врач отметил, что ношение масок, обязательное во время пандемии коронавируса, положительно влияет на динамику заболеваемости ОРВИ. При этом медицина не дает точных гарантий в отношении существующих способов укрепить иммунитет и защититься от вирусов.

«Главное универсальное средство – это гигиена: надо мыть руки, потому что вирусы передаются и таким образом», - подчеркнул Парамонов. Кроме того, терапевт посоветовал сдать анализ на уровень железа в крови.

«Дефицит железа провоцирует заболеваемость всеми вирусными инфекциями, если его устранить, то можно повысить устойчивость к простудам», - заключил он в эфире «Радио 1».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее отметила, что в ближайшее время отмена масочного режима не планируется.

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ФОТО: РИА Новости
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