В России выявлено 14 861 новых случаев инфицирования коронавирусом
В России за минувшие сутки уменьшилось число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 и составило 14 861. Общее количество заболевших - 4 057 698. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
За прошедшие сутки скончались 502 пациента с COVID-19. За время пандемии в России погибли от коронавируса 79 696 человек.
По официальным данным, 18 765 человек полностью выздоровели. Всего вылечившихся в России от коронавируса 3 577 907 человек.
«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,07%, 2. Еврейская автономная область, Республика Хакасия, Чеченская Республика - 0,1%, 3. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Амурская область, Республика Адыгея, Республика Саха (Якутия), Республика Ингушетия, Республика Алтай, Томская область - 0,2%», - сообщают в штабе.
Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что коронавирус появился естественным путем.
«Произошло преодоление межвидового барьера. В том числе от антисанитарии, от накапливающегося мутационного потенциала, от контакта с млекопитающими, от неосторожности, которую человек проявляет. Носителем вируса могли быть перепончатокрылые или змеи, енотовидные собаки. От какого животного конкретно – значения не имеет», - отметил он.
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Заразились
4,1 млн+14 861 / сут.
Умерли
79 696+502 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+18 765 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru