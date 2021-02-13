В России выявлено 14 861 новых случаев инфицирования коронавирусом

За прошедшие сутки скончались 502 пациента с COVID-19. За время пандемии в России погибли от коронавируса 79 696 человек.

По официальным данным, 18 765 человек полностью выздоровели. Всего вылечившихся в России от коронавируса 3 577 907 человек.

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,07%, 2. Еврейская автономная область, Республика Хакасия, Чеченская Республика - 0,1%, 3. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Амурская область, Республика Адыгея, Республика Саха (Якутия), Республика Ингушетия, Республика Алтай, Томская область - 0,2%», - сообщают в штабе.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что коронавирус появился естественным путем.

«Произошло преодоление межвидового барьера. В том числе от антисанитарии, от накапливающегося мутационного потенциала, от контакта с млекопитающими, от неосторожности, которую человек проявляет. Носителем вируса могли быть перепончатокрылые или змеи, енотовидные собаки. От какого животного конкретно – значения не имеет», - отметил он.

