WSJ: Китай не передал ВОЗ сырые данные о ранних заражениях COVID-19
Власти КНР отказались предоставить экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) необработанные данные о первых случаях заражения COVID-19. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов в составе международной миссии ВОЗ, изучавшей происхождение коронавируса в КНР.
Австралийский специалист Доминик Дуайер заявил, что власти предоставили лишь "пару образцов", но отказались предоставить их. По словам ученого, такая процедура является стандартной для эпидемиологических расследований. По данным миссии, речь шла о 174 случаях заражения, выявленных еще в декабре 2019 года.
Миссия предполагает, что первые случаи заражения появились еще раньше. Дуайер подчеркнул, что после отказа предоставить сырые данные между китайскими экспертами и специалистами ВОЗ произошла напряженная дискуссия.
При этом доктор Тея Фишер сообщила WSJ, что несоответствий между результатами ВОЗ и данными китайских специалистов не было обнаружено. Однако она добавила, что коронавирус нового типа "явно циркулировал в популяции до того, как о нем стало известно" широкой общественности.
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