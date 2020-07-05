В России выявили 6736 новых случаев COVID-19
В России за прошедшие сутки зафиксировано 6736 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Всего с начала развития пандемии COVID-19 в России выявлено 681 251 случаев заражения.
Выздоровел за сутки и выписан из больниц после COVID-19 3871 пациент. За время эпидемии вылечились 450 750 пациентов.
За минувшие 24 часа от коронавируса погибли 134 россиянина. Количество летальных исходов в стране достигло 10 161.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн рассказал НСН, как могут перенести повторное заболевание короанвирусом люди, у которых сформировался иммунитет.
«Второе заболевание не должно быть более серьёзным, всё-таки иммунитет какой-то остаётся. И даже если антитела пропадают и их практически в крови уже не обнаруживается, организм помнит об этом прецеденте и поэтому легче даст иммунную реакцию», - сообщил вирусолог.
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Заразились
681 тыс.+6 736 / сут.
Умерли
10 161+134 / сут.
Выздоровели
451 тыс.+3 871 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru