В России выявили 6736 новых случаев COVID-19

Выздоровел за сутки и выписан из больниц после COVID-19 3871 пациент. За время эпидемии вылечились 450 750 пациентов.

За минувшие 24 часа от коронавируса погибли 134 россиянина. Количество летальных исходов в стране достигло 10 161.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн рассказал НСН, как могут перенести повторное заболевание короанвирусом люди, у которых сформировался иммунитет.

«Второе заболевание не должно быть более серьёзным, всё-таки иммунитет какой-то остаётся. И даже если антитела пропадают и их практически в крови уже не обнаруживается, организм помнит об этом прецеденте и поэтому легче даст иммунную реакцию», - сообщил вирусолог.

