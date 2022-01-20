В России выявили 38 850 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России зафиксировали 38 850 новых случаев коронавируса, что является максимумом с ноября 2021 года. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

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За последние 24 часа медики выписали 24 478 пациентов, 684 человека умерли.

Всего с начала пандемии в России выявили 10 938 261 случай COVID-19. Выздоровели 9 950 333 человек, 324 060 умерли.

Ранее народный артист СССР Олег Басилашвили заявил, что во второй раз заразился коронавирусом.



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ФОТО: РИА Новости
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