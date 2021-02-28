В России выявили 11 359 новых случаев коронавируса за сутки
За прошедшие сутки в России выявили 11 359 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране инфицировано 4 246 079 россиян.
«За последние сутки в России выявлено 11 359 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
В стране за сутки от инфекции скончались 379 человек. За все время зафиксировано 86 122 летальных исхода.
Полностью выздоровел за минувшие сутки 12 391 человек, всего 3 811 797 человек вылечились о коронавируса.
Ранее вирусолог, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев объяснил в интервью НСН, как скажется на темпах вакцинации снижение цены на препарат «Спутник V».
«Всегда большие накладные расходы на первых этапах, а когда начинается масштабное производство, цена падает. Я думаю, что немалую роль тут играет и реноме – "самая дешевая вакцина". Скажется ли снижение цены на темпах вакцинации? Государство немного выиграет на этом, но у государства тоже карман не резиновый, потому что в конечном итоге оно за всё и платит», - считает собеседник НСН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 359 / сут.
Умерли
86 122+379 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+12 391 / сут.
- В России выявили 11 359 новых случаев коронавируса за сутки
- РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник Лайт»
- На Байконуре произошел запуск «Союза» со спутником «Арктика-М»
- NI: Москва не пойдет на «унижения» времен Горбачев в диалоге с Западом
- Илья Легостаев назвал альбом Земфиры поводом обратиться к психоаналитику
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru