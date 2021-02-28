В России выявили 11 359 новых случаев коронавируса за сутки

«За последние сутки в России выявлено 11 359 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

В стране за сутки от инфекции скончались 379 человек. За все время зафиксировано 86 122 летальных исхода.

Полностью выздоровел за минувшие сутки 12 391 человек, всего 3 811 797 человек вылечились о коронавируса.

Ранее вирусолог, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев объяснил в интервью НСН, как скажется на темпах вакцинации снижение цены на препарат «Спутник V».

«Всегда большие накладные расходы на первых этапах, а когда начинается масштабное производство, цена падает. Я думаю, что немалую роль тут играет и реноме – "самая дешевая вакцина". Скажется ли снижение цены на темпах вакцинации? Государство немного выиграет на этом, но у государства тоже карман не резиновый, потому что в конечном итоге оно за всё и платит», - считает собеседник НСН.

