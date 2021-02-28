РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник Лайт»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию однокомпонентной вакцины от коронавируса нового типа «Спутник Лайт». Об этом сказано на официальной странице препарата «Спутник V» в Twitter.
«Подана заявка на одобрение использования при чрезвычайных обстоятельствах в России и некоторых других странах «Спутника Лайт», — говорится в официальном заявлении.
18 февраля глава фонда Кирилл Дмитриев сообщил о начале третьей фазы исследований вакцины «Спутник Лайт», пишет Газета.ru
Накануне в Москве началась вакцинация первых 490 добровольцев вакциной «Спутник Лайт».
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19 «Спутник V». Она разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
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