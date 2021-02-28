РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник Лайт»

«Подана заявка на одобрение использования при чрезвычайных обстоятельствах в России и некоторых других странах «Спутника Лайт», — говорится в официальном заявлении.

18 февраля глава фонда Кирилл Дмитриев сообщил о начале третьей фазы исследований вакцины «Спутник Лайт», пишет Газета.ru

Накануне в Москве началась вакцинация первых 490 добровольцев вакциной «Спутник Лайт».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19 «Спутник V». Она разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

