В России увеличились число заболевших коронавирусом и его география
Коронавирус зафиксирован в 18 регионах России. Здесь за сутки официально подтверждены 53 случая инфицирования COVID-19. Общее количество заболевших достигло 306 человек, сообщают в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
«За последние сутки в России зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции в 18 регионах», — цитирует официальное сообщение РИА Новости.
Самое большое количество зараженных коронавирусом выявлено в Подмосковье – 17 человек, шесть – в Москве, пять — в Татарстане, четыре — в Нижегородской области, три случая зафиксированы в Свердловской области.
В Калининградской и Тульской областях, в Кабардино-Балкарии, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае подтверждено по два случая инфицирования COVID-19.
В семи регионах России выявлено по одному заболевшему коронавирусом: в Челябинской, Рязанской, Курганской областях, в Красноярском, Хабаровском и Ставропольском краях, в Крыму и Ханты-Мансийском автономном округе.
Общее количество заболевших коронавирусом нового типа россиян 21 марта 2020 года – 306 человек.
Ранее президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН заявил о необходимости общественного контроля за чиновниками-медиками в период пандемии коронавируса.
«Что касается карантина, то правила должны быть едиными не только для чиновников – для всех людей! Я давно говорю, что должен быть общественный контроль за чиновниками, особенно в сфере здравоохранения», - считает эксперт.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Эксперты назвали условия победы над коронавирусом
- В Финляндии зафиксирована первая смерть от коронавируса
- Россияне могут стать участниками акция помощи #МыВместе
- IIHF отменила чемпионат мира по хоккею — 2020
- В России увеличились число заболевших коронавирусом и его география