В России увеличились число заболевших коронавирусом и его география

В Калининградской и Тульской областях, в Кабардино-Балкарии, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае подтверждено по два случая инфицирования COVID-19.

В семи регионах России выявлено по одному заболевшему коронавирусом: в Челябинской, Рязанской, Курганской областях, в Красноярском, Хабаровском и Ставропольском краях, в Крыму и Ханты-Мансийском автономном округе.

Общее количество заболевших коронавирусом нового типа россиян 21 марта 2020 года – 306 человек.

Ранее президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН заявил о необходимости общественного контроля за чиновниками-медиками в период пандемии коронавируса.

«Что касается карантина, то правила должны быть едиными не только для чиновников – для всех людей! Я давно говорю, что должен быть общественный контроль за чиновниками, особенно в сфере здравоохранения», - считает эксперт.

