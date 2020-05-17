В России прекратился рост инфицирования коронавирусом

Рост распространения коронавируса по ситуации на 17 мая в России остановился. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости.

По данным главы ведомства, стабилизация фиксируется на территории всей страны.

«Ориентироваться надо на то, что и летом придется соблюдать те же правила, чтобы снизить риски заражения коронавирусом», — напомнила Анна Попова.

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Напомним, в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, впервые со 2 мая суточный прирост зараженных составил менее 10 тысяч - 9 974 новых случаев. За время пандемии новой коронавирусной инфекции в стране погиб 2631 человек с подтвержденным коронавирусом, выздоровели — 67 373 россиян. Всего зараженных COVID-19 281 752 человек.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН отметил, что ситуация с эпидемией в стране стабилизировалась.

«Мы сейчас находимся в стабильном состоянии, последние две недели не было нарастания, а в последние два дня даже наметилось снижение. Но этого недостаточно, чтобы считать, что эпидемия у нас пошла на спад», - сказал ученый.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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