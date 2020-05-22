В России за сутки выявили 8894 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в России было выявлено 8894 новых случаев заболевания коронавирусом. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Таким образом, по состоянию на 22 мая, за все время пандемии в стране выявлено 326 448 случаев заболевания COVID-19. За последний выздоровели 7144 человека, всего — 99 825 пациентов.



За день умерли 150 человек, у которых был подтвержден коронавирус. Всего за время пандемии в стране погибли 3249 пациентов с COVID-19. Накануне сообщалось о 127 жертвах за сутки, уточняет RT.

Сегодня стало известно, что российские ученые негласно провели на себе испытание вакцины от коронавируса. Добровольцами выступили сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Министерства здравоохранения России. Отмечается, что побочных эффектов вакцины в ходе испытаний выявлено не было.



глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первый результат по вакцинам от коронавируса и их доступ для более широкого применения может появиться в России уже в конце июля этого года.

