В России за сутки выявили 8894 заболевших коронавирусом
За минувшие сутки в России было выявлено 8894 новых случаев заболевания коронавирусом. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Таким образом, по состоянию на 22 мая, за все время пандемии в стране выявлено 326 448 случаев заболевания COVID-19. За последний выздоровели 7144 человека, всего — 99 825 пациентов.
За день умерли 150 человек, у которых был подтвержден коронавирус. Всего за время пандемии в стране погибли 3249 пациентов с COVID-19. Накануне сообщалось о 127 жертвах за сутки, уточняет RT.
Сегодня стало известно, что российские ученые негласно провели на себе испытание вакцины от коронавируса. Добровольцами выступили сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Министерства здравоохранения России. Отмечается, что побочных эффектов вакцины в ходе испытаний выявлено не было.
глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первый результат по вакцинам от коронавируса и их доступ для более широкого применения может появиться в России уже в конце июля этого года.
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Заразились
326 тыс.+8 894 / сут.
Умерли
3 249+150 / сут.
Выздоровели
99 825+7 144 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru