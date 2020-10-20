В России побит рекорд по числу выявленных за сутки случаев COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировано 16 319 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Там отметили, что это максимальный суточный прирост с начала эпидемии. Днём ранее, 19 октября в нашей стране было зафиксировано 15 982 инфицированных, напоминает Свободная пресса.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 4 999. Далее следуют Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская и Ростовская области.

Таким образом, общее число заболевших в России к утру 20 октября достигло 1 431 635 человек, пишет RT.