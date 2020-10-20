В России побит рекорд по числу выявленных за сутки случаев COVID-19
За минувшие сутки в России зафиксировано 16 319 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Там отметили, что это максимальный суточный прирост с начала эпидемии. Днём ранее, 19 октября в нашей стране было зафиксировано 15 982 инфицированных, напоминает Свободная пресса.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 4 999. Далее следуют Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская и Ростовская области.
Таким образом, общее число заболевших в России к утру 20 октября достигло 1 431 635 человек, пишет RT.
Между тем, российские власти не рассматривают вариант, при котором Владимир Путин объявит о режиме нерабочих недель для всей стране, как это было весной. Об этом пишет РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников.
Собеседник издания заявил, что введение локдауна «исключено», так как президент прислушивается к словам экспертов, а они заявляют об отсутствии необходимости вводить эту меру.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России не требуется вводить дополнительные ограничения из-за COVID-19.
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1,4 млн+16 319 / сут.
Умерли
24 635+269 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru