В России предложили разработать базу IMEI-кодов телефонов

По данным собеседников газеты, реестр необходим спецслужбам для повышения эффективности оперативно-розыскных мероприятий и пресечения противоправных действий с использованием мобильных устройств.

Отмечается, что Минцифры получило рекомендацию разработать прототип централизованной базы заводских кодов телефонов и подготовить соответствующую нормативную базу для ее внедрения, пишет РИА ФАН.

Министерство подтвердило, что получило рекомендации ФСБ, поддерживает реализацию предложения и прорабатывает дальнейшие шаги.

