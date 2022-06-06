В России предложили разработать базу IMEI-кодов телефонов

ФСБ рекомендовала Минцифры создать единую базу IMEI-кодов, которые присваиваются мобильным телефонам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.

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По данным собеседников газеты, реестр необходим спецслужбам для повышения эффективности оперативно-розыскных мероприятий и пресечения противоправных действий с использованием мобильных устройств.

Отмечается, что Минцифры получило рекомендацию разработать прототип централизованной базы заводских кодов телефонов и подготовить соответствующую нормативную базу для ее внедрения, пишет РИА ФАН.

Министерство подтвердило, что получило рекомендации ФСБ, поддерживает реализацию предложения и прорабатывает дальнейшие шаги.

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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:Мобильные ТелефоныФСБ
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