В России предложили разработать базу IMEI-кодов телефонов
ФСБ рекомендовала Минцифры создать единую базу IMEI-кодов, которые присваиваются мобильным телефонам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.
По данным собеседников газеты, реестр необходим спецслужбам для повышения эффективности оперативно-розыскных мероприятий и пресечения противоправных действий с использованием мобильных устройств.
Отмечается, что Минцифры получило рекомендацию разработать прототип централизованной базы заводских кодов телефонов и подготовить соответствующую нормативную базу для ее внедрения, пишет РИА ФАН.
Министерство подтвердило, что получило рекомендации ФСБ, поддерживает реализацию предложения и прорабатывает дальнейшие шаги.
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