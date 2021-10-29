В России обновлен суточный максимум смертей от COVID-19
В России обновлен суточный максимум смертности от коронавируса, за последние 24 часа медики подтвердили 1 163 летальных схода. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Предыдущий антирекорд — 1159 смертей — оперштаб зафиксировал днем ранее.
Всего за сутки было подтверждено 39 849 случаев заражения коронавирусом, 30 462 пациента выздоровели.
С начала пандемии в России выявили 8 432 546 случаев COVID-19, 7 302 515 человек вылечились, 236 220 россиян скончались.
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Горячие новости
Заразились
8,4 млн+39 849 / сут.
Умерли
236 тыс.+1 163 / сут.
Выздоровели
7,3 млн+30 462 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru