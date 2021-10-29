В России обновлен суточный максимум смертей от COVID-19

В России обновлен суточный максимум смертности от коронавируса, за последние 24 часа медики подтвердили 1 163 летальных схода. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Предыдущий антирекорд — 1159 смертей — оперштаб зафиксировал днем ранее.

Всего за сутки было подтверждено 39 849 случаев заражения коронавирусом, 30 462 пациента выздоровели.

С начала пандемии в России выявили 8 432 546 случаев COVID-19, 7 302 515 человек вылечились, 236 220 россиян скончались.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертностьСтатистикаРоссияКоронавирус
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