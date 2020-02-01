Путин поручил ВКС эвакуировать россиян из Китая из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин дал поручение привлечь самолёты Воздушно-космических сил РФ к эвакуации россиян из районов Китая, зараженных коронавирусом, сообщает RT.
Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
«По приказу президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее поражённых коронавирусом, будут привлечены самолёты ВКС России, которые начнут выполнять рейсы уже сегодня», — сказал Песков.
Ранее НСН писала, что посольство России в Китае занимается формированием списка граждан, которые планируют срочно выехать из китайской провинции Хубэй, ставшей очагом распространения коронавируса.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В России госпитализирован третий человек с подозрением на коронавирус
- Путин поручил ВКС эвакуировать россиян из Китая из-за коронавируса
- Путин поздравил патриарха Кирилла с 11-летием интронизации
- Аналитик: На каждый баррель американской нефти Минску придется купить два российских
- Помпео пообещал обеспечить Белоруссию нефтью «на 100 процентов»