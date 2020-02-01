Путин поручил ВКС эвакуировать россиян из Китая из-за коронавируса

«По приказу президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее поражённых коронавирусом, будут привлечены самолёты ВКС России, которые начнут выполнять рейсы уже сегодня», — сказал Песков.

Ранее НСН писала, что посольство России в Китае занимается формированием списка граждан, которые планируют срочно выехать из китайской провинции Хубэй, ставшей очагом распространения коронавируса.

