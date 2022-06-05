В России госпитализировали 837 человек с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 5 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 837 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 43,9%», — отмечается в сообщении.

Снижение числа госпитализаций зафиксировано в 69 регионах.

Накануне в стране выявили 1 493 человека с коронавирусом.

За сутки в России выявили 3 786 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 18 351 851 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 75 человек. Всего умерли от заболевания 379 520 человек.

Всего за сутки выздоровело 3 935 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 17 764 261 человек.

Ранее иммунолог Николай Крючков сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» , что россияне пережили в начале мая «скрытую» вспышку COVID-19, однако до конца лета ничего подобного не будет.

«В связи с сезонностью и характером самой инфекции в ближайшие пару месяцев, может быть, до конца лета не стоит ждать больших всплесков заболеваемости. Ближайший наиболее опасный период – это с середины сентября, то есть, начиная с осени. Вероятность новой волны довольно высокая, при этом мы сейчас отдаемся на волю природе. Ход событий очень сильно зависит от эволюции, от того, появится ли новая и более сильная подлиния коронавирусной инфекции, а не от наших действий», - сказал Крючков.

