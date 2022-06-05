В России госпитализировали 837 человек с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализирован 837 россиян с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 5 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 837 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 43,9%», — отмечается в сообщении.
Снижение числа госпитализаций зафиксировано в 69 регионах.
Накануне в стране выявили 1 493 человека с коронавирусом.
За сутки в России выявили 3 786 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 18 351 851 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 75 человек. Всего умерли от заболевания 379 520 человек.
Всего за сутки выздоровело 3 935 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 17 764 261 человек.
Ранее иммунолог Николай Крючков сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» , что россияне пережили в начале мая «скрытую» вспышку COVID-19, однако до конца лета ничего подобного не будет.
«В связи с сезонностью и характером самой инфекции в ближайшие пару месяцев, может быть, до конца лета не стоит ждать больших всплесков заболеваемости. Ближайший наиболее опасный период – это с середины сентября, то есть, начиная с осени. Вероятность новой волны довольно высокая, при этом мы сейчас отдаемся на волю природе. Ход событий очень сильно зависит от эволюции, от того, появится ли новая и более сильная подлиния коронавирусной инфекции, а не от наших действий», - сказал Крючков.
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18,4 млн+3 786 / сут.
Умерли
380 тыс.+75 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 931 / сут.
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