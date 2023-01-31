В Минздрав РФ поданы документы на регистрацию вакцины от коронавируса для детей

Центр имени Гамалеи передал в Минздрав документы на регистрацию вакцины против коронавируса для детей от 6 до 11 лет, сообщает ТАСС.

«Да, подал документы», - сказал директор центра Александр Гинцбург.

Препарат будет состоять из двух доз. Срок годности вакцины – 15 месяцев. Клинические испытания нового препарата начали проводить в январе прошлого года.

Всего в России с начала пандемии заболело больше 22 миллионов человек, за последние сутки – 5792 человека. Скончались за все время больше 395 тысяч россиян, а за минувшие сутки – 45. Выздоровели – 21, 3 миллиона россиян, за последние сутки – 6102 человека.

