В России госпитализировали 18 032 человека с коронавирусом за сутки

Накануне в больницы страны поместили 17 798 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 177 282 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 12 630 047 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 714 человека. Всего умерли от заболевания 334 753 человека.

Всего за сутки выздоровели 60 507 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 10 509 688 человек.

Ранее замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что постковидный синдром после перенесенного омикрон-штамма коронавируса сопровождается меньшим количеством симптомов, чем после заболевания штаммом «дельта».

