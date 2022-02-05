В России госпитализировали 18 032 человека с коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в России госпитализировали 18 032 россияна с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

«По состоянию на 5 февраля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 18 032 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 1,3%», — отмечается в сообщении.

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Накануне в больницы страны поместили 17 798 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 177 282 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 12 630 047 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 714 человека. Всего умерли от заболевания 334 753 человека.

Всего за сутки выздоровели 60 507 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 10 509 688 человек.

Ранее замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что постковидный синдром после перенесенного омикрон-штамма коронавируса сопровождается меньшим количеством симптомов, чем после заболевания штаммом «дельта».

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ФОТО: РИА Новости
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