В России госпитализировали 18 032 человека с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировали 18 032 россияна с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 5 февраля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 18 032 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 1,3%», — отмечается в сообщении.
Накануне в больницы страны поместили 17 798 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 177 282 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 12 630 047 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 714 человека. Всего умерли от заболевания 334 753 человека.
Всего за сутки выздоровели 60 507 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 10 509 688 человек.
Ранее замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что постковидный синдром после перенесенного омикрон-штамма коронавируса сопровождается меньшим количеством симптомов, чем после заболевания штаммом «дельта».
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Заразились
12,6 млн+177 тыс. / сут.
Умерли
335 тыс.+714 / сут.
Выздоровели
10,5 млн+60 507 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru