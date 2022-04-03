В России госпитализировали 1 981 человека с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 3 апреля 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 1 981 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 45,1%», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране госпитализировали 3 605 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 16 828 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 17 896 866 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 304 человека. Всего умерли от заболевания 369 708 человек.

Всего за сутки выздоровело 35 695 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 16 965 027 человек.

Ранее завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров в пресс-центре НСН заявил, что для населения пандемия является трагедией, но есть те, кому выгодно растянуть это на какое-то время.

«Пандемия – это ужасная трагедия, но кто-то на этом и обогатился, поэтому, увы и ах. До Первой мировой войны про Америку никто не знал – была дыра дырой, потом встала на ноги, обогатившись на войне. Точно так же и с эпидемиями, не хочу никого обвинять, но фармацевтические компании получили очень хорошие дивиденды. Кто-то, возможно, заинтересован в продолжении пандемии», - отметил Никифоров.

