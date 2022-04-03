В России госпитализировали 1 981 человека с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировали 1 981 россиянина с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 3 апреля 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 1 981 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 45,1%», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране госпитализировали 3 605 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 16 828 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 17 896 866 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 304 человека. Всего умерли от заболевания 369 708 человек.
Всего за сутки выздоровело 35 695 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 16 965 027 человек.
Ранее завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров в пресс-центре НСН заявил, что для населения пандемия является трагедией, но есть те, кому выгодно растянуть это на какое-то время.
«Пандемия – это ужасная трагедия, но кто-то на этом и обогатился, поэтому, увы и ах. До Первой мировой войны про Америку никто не знал – была дыра дырой, потом встала на ноги, обогатившись на войне. Точно так же и с эпидемиями, не хочу никого обвинять, но фармацевтические компании получили очень хорошие дивиденды. Кто-то, возможно, заинтересован в продолжении пандемии», - отметил Никифоров.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+16 828 / сут.
Умерли
370 тыс.+304 / сут.
Выздоровели
17,0 млн+35 695 / сут.
- Российские военные уничтожили нефтеперерабатывающий завод под Одессой
- Качиньский заявил об открытости Польши для размещения ядерного оружия США
- В Госдуму внесут законопроект с поправками о наказании за исполнение санкций на территории России
- Глава Conexus Барисс сделал заявление о прекращении поставок газа из России в страны Балтии
- В Казахстане предотвращено покушение на президента
- СМИ: Запад не смог парализовать экономику России
- ДТП в Якутии: четверо погибших
- Трамп: США грозит «экономический кошмар»
- Лондон пообещал наращивать санкционное давление на Россию вместе с Украиной
- В США назвали позицию Байдена по его сыну Хантеру приводящую в замешательство Минюст
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru