Гинцбург рассказал, как часто следует ревакцинировать детей от COVID-19

«Исходя из общих соображений, конечно, тоже раз в полгода. Однозначно ответить на этот вопрос сложно, потому что возникает встречный вопрос: как часто будет меняться штамм», — отметил ученый в беседе с РИА Новости.

Гинцбург подчеркнул, что никто не знает, как часто будет меняться штамм COVID-19. В нынешних условиях специалист рекомендовал ревакцинацию раз в полгода.

