Гинцбург рассказал, как часто следует ревакцинировать детей от COVID-19

Ревакцинацию от коронавирусной инфекции детям следует проходить каждые полгола, однако срок между прививками может увеличиться, если вирус будет меняться медленнее. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Исходя из общих соображений, конечно, тоже раз в полгода. Однозначно ответить на этот вопрос сложно, потому что возникает встречный вопрос: как часто будет меняться штамм», — отметил ученый в беседе с РИА Новости.

Гинцбург подчеркнул, что никто не знает, как часто будет меняться штамм COVID-19. В нынешних условиях специалист рекомендовал ревакцинацию раз в полгода.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДетиВакцинацияАлександр ГинцбургКоронавирус
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