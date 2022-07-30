В России госпитализировали 1 634 человека с коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в России госпитализировали 1 634 россиянина с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

В Роспотребнадзоре опровергли информацию о возвращении противоковидных ограничений

«Выявлено 12 248 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 43 человека», — отмечается в сообщении.

В стране 30 июля зарегистрированы 6 209 человек, выздоровевших от коронавируса. Это на 33% больше, чем 29 июля. Всего в России выздоровело 17 969 342 человека.

Накануне в стране в стационары направили 1 723 человека с коронавирусом.

За все время пандемии в России заразился коронавирусом 18 589 221 человек.

Всего умерло от заболевания 382 395 человек.

Напомним, пик текущего подъема заболеваемости коронавирусом будет приблизительно через месяц. Вариант «омикрона» BA.5 дал подъем заболеваемости по всему миру.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ПандемияРоссиянеРоссияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры