В России госпитализировали 1 634 человека с коронавирусом за сутки

«Выявлено 12 248 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 43 человека», — отмечается в сообщении.

В стране 30 июля зарегистрированы 6 209 человек, выздоровевших от коронавируса. Это на 33% больше, чем 29 июля. Всего в России выздоровело 17 969 342 человека.

Накануне в стране в стационары направили 1 723 человека с коронавирусом.

За все время пандемии в России заразился коронавирусом 18 589 221 человек.

Всего умерло от заболевания 382 395 человек.

Напомним, пик текущего подъема заболеваемости коронавирусом будет приблизительно через месяц. Вариант «омикрона» BA.5 дал подъем заболеваемости по всему миру.

