Путин назвал потери России от пандемии COVID-19 минимальными

Кстати, ранее в пятницу, 19 июня, президент РФ рассказал, что экономика страны постепенно преодолевает последствия пандемии. Владимир Путин отметил, что страна достойно ответила на эту угрозу – благодаря усилиям общества, системы здравоохранения и жизненно важных отраслей экономики РФ. Глава государства отметил особым вниманием организации и предприятия, которые в течение длительного времени трудились в режиме высочайшей мобилизации, обеспечивая снабжение жителей страны продуктами питания, средствами индивидуальной защиты и лекарствами.

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что в разгар эпидемии коронавирусной инфекции в России удалось не допустить скачков цен на товары, пишет РИА ФАН.

