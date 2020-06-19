Путин назвал потери России от пандемии COVID-19 минимальными

Угроза пандемии объединила россиян и позволила выходить из сложившейся ситуации с минимальными потерями. Как пишет ТАСС, с таким заявлением Владимир Путин выступил на встрече с представителями отраслей экономики, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. Глава государства подчеркнул, что ситуация коронавирусом «нас всех объединила».

Доработанный план спасения российской экономики дошел до Путина

Кстати, ранее в пятницу, 19 июня, президент РФ рассказал, что экономика страны постепенно преодолевает последствия пандемии. Владимир Путин отметил, что страна достойно ответила на эту угрозу – благодаря усилиям общества, системы здравоохранения и жизненно важных отраслей экономики РФ. Глава государства отметил особым вниманием организации и предприятия, которые в течение длительного времени трудились в режиме высочайшей мобилизации, обеспечивая снабжение жителей страны продуктами питания, средствами индивидуальной защиты и лекарствами.

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что в разгар эпидемии коронавирусной инфекции в России удалось не допустить скачков цен на товары, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ЭкономикаКоронавирусВладимир Путин
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