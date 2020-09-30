В Роспотребнадзоре допустили новые ограничения из-за COVID
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека не исключает введение дополнительных ограничительным мер по коронавирусу в случае ухудшения обстановки в стране. Об этом проинформировала заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в ответ на запрос «Интерфакса».
Как пояснила специалист, дальнейшие действия в этом плане будут зависеть от динамики заболеваемости. По оценке Пшеничной, ужесточения мер можно избежать, если строго выполнять уже действующие на сегодня соответствующие санитарные рекомендации. В этом случае Россия может выйти на плато по инфицированию коронавирусом до конца октября или к началу ноября, прогнозирует эксперт.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии оснований для активации новых особых ограничений. Она пояснила, что из восьми федеральных округов в шести нет заметных изменений показателей по коронавирусу. Рост инфицирования идёт в основном за счёт Москвы. За последние сутки в России был зарегистрирован 8481 случай заражения коронавирусом, в столице - 2308.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru