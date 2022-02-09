Новый антирекорд по числу заражений коронавирусом поставлен в РФ
В России зафиксирован новый антирекорд с начала пандемии по количеству выявленных новых случаев заражения коронавирусом –183 103. В больницу помещены 20 178 пациентов с COVID-19, что на 0,03% меньше показателя 8 февраля. Такую обновленную статистику обнародовал федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.
Выписаны по выздоровлении за последние 24 часа 97 163 человек, умерли 669 больных.
В первую пятёрку с наибольшим числом новых случаев ковида входят Санкт-Петербург, Москва, Московская и Свердловская области, Красноярский край.
Наибольший рост инфицирования отмечен в Северной столице - 19 644 случаев против 11 014 днем ранее. В Москве продолжается тенденция к спаду заболеваемости - 11 521 заражений против 12 902 днем ранее. В Подмосковье идентифицировано новых 11 956 заражённых, прирост за сутки превысил 3,5 тысячи.
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Заразились
13,3 млн+183 тыс. / сут.
Умерли
337 тыс.+669 / сут.
Выздоровели
10,8 млн+97 163 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru