Новый антирекорд по числу заражений коронавирусом поставлен в РФ

В России зафиксирован новый антирекорд с начала пандемии по количеству выявленных новых случаев заражения коронавирусом –183 103. В больницу помещены 20 178 пациентов с COVID-19, что на 0,03% меньше показателя 8 февраля. Такую обновленную статистику обнародовал федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Выписаны по выздоровлении за последние 24 часа 97 163 человек, умерли 669 больных.