В РФ зарегистрировали систему ФМБА для выявления омикрон-штамма

Эта тест-система стала первой зарегистрированной в стране. Она отличается высокой чувствительностью, что позволяют определять «омикрон» и «дельта» штаммы в течение 1,5 часов.

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в России в ближайшее время будет большой подъем заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса, граждане обязаны вакцинироваться и соблюдать все необходимые меры борьбы с вирусом.



