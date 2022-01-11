В РФ зарегистрировали систему ФМБА для выявления омикрон-штамма

Тест-система для выявления омикрон-штамма коронавируса, созданная Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), зарегистрирована в России. Об этом сообщает ТАСС.

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Эта тест-система стала первой зарегистрированной в стране. Она отличается высокой чувствительностью, что позволяют определять «омикрон» и «дельта» штаммы в течение 1,5 часов.

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в России в ближайшее время будет большой подъем заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса, граждане обязаны вакцинироваться и соблюдать все необходимые меры борьбы с вирусом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирус
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