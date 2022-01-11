В РФ зарегистрировали систему ФМБА для выявления омикрон-штамма
Тест-система для выявления омикрон-штамма коронавируса, созданная Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), зарегистрирована в России. Об этом сообщает ТАСС.
Эта тест-система стала первой зарегистрированной в стране. Она отличается высокой чувствительностью, что позволяют определять «омикрон» и «дельта» штаммы в течение 1,5 часов.
Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в России в ближайшее время будет большой подъем заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса, граждане обязаны вакцинироваться и соблюдать все необходимые меры борьбы с вирусом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+17 525 / сут.
Умерли
318 тыс.+783 / сут.
Выздоровели
9,7 млн+25 216 / сут.
- В РФ зарегистрировали систему ФМБА для выявления омикрон-штамма
- «Аэрофлот» возобновит полеты в три казахстанских города
- Армения заявила о гибели двух военных на границе с Азербайджаном
- Цена нефти Brent превысила $83 впервые с ноября
- Посол США в России назвал переговоры США и России «продуктивными»
- ВОЗ призвала обновить состав существующих вакцин против COVID-19
- Психолог рассказала, как бороться с выгоранием
- Москву ожидают резкие перепады температур
- «Динамо» анонсировало трансфер Смолова
- В Госдуме предложили снизить заработную плату депутатов до средней по стране
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru