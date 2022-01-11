В ЕС предупредили о риске перегрузки иммунитета из-за ревакцинации

Короткие периоды в четыре месяца между введением доз вакцины против коронавируса могут привести к перегрузке иммунной системы человека. Об этом заявил представитель Европейского агентства по лекарственным средствам ЕМА Марко Кавалери на пресс-конференции в Амстердаме.

«Локдаун вводить уже поздно»: Альтштейн о новой волне омикрон-штамма

Кавалери призвал быть аккуратными и не перегружать иммунную систему. Также Кавалери выразил обеспокоенность в применении стратегий, которые предусматривают повторение вакцинации через короткий период.

Представитель ЕМА подчеркнул, что первичная вакцинация демонстрирует отличные результаты и ее необходимо продолжать.

Ранее профессор вирусологии Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что России не имеет смысла изолироваться от внешнего мира, несмотря на прогнозы Европейского бюро ВОЗ о том, что в ближайшие полтора-два месяца более половины населения Европы заразятся омикрон-штаммом коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Иммунитет КоронавирусВакцинация
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