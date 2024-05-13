«Штрафовать, но не сажать»: Депутат Смолин призвал увольнять грубых чиновников
Выделять в отдельную статью оскорбление представителей власти не следует, у них достаточно возможностей наказать тех, кто их оскорбляет, сказал НСН Олег Смолин.
Чиновникам, которые не умеют держать себя в руках, не место на занимаемых должностях, их следует штрафовать и увольнять, но не отправлять в колонию. Об этом НСН заявил председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
Ранее издание РБК сообщило, что в Омской области сотрудник правительства региона Степан Огорелков назвал «клоунами, которые ничего не добились» жителей Усть-Ишимского района, пострадавшего от паводков, которые хотели привлечь к ответственности администрацию района из-за прорыва дамбы. В свою очередь депутат Госдумы Нина Останина заявила, что необходимо внести изменения в УК РФ, предусмотрев ответственность за оскорбления не только представителей структур власти, но и обычных граждан как представителей высшей власти в стране — народа. Смолин заявил, что подобных чиновников следует не сажать, а увольнять.
«Я против того, чтобы за слова сажали. Но, думаю, воспитывать чиновников необходимо. Я бы внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие за такие проступки приличный штраф и лишение права занимать должность. Чиновники портят этим свою репутацию, их нужно снимать с должности. Мне кажется, что этого было бы достаточно, чтобы чиновники понимали, что все россияне равны. Думаю, не стоит и выделять в отдельную статью оскорбление представителей власти. У представителей власти достаточно возможностей, чтобы наказывать тех, кто их оскорбляет, через Гражданский кодекс РФ или через гражданские иски», — сказал Смолин.
При этом, по мнению собеседника НСН, в последнее время подобных высказываний стало меньше.
«Это связано с тем, что в предыдущие годы несколько достаточно высокопоставленных чиновников были с должности за подобные высказывания уволены. Но, видимо, еще не до всех дошло. Нужно продолжать», — подытожил он.
Ранее глава управления МЧС по Волгоградской области Николай Любавин пожелал болезни семье сотрудника, который написал на него жалобу в прокуратуру.
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