«Штрафовать, но не сажать»: Депутат Смолин призвал увольнять грубых чиновников

«Я против того, чтобы за слова сажали. Но, думаю, воспитывать чиновников необходимо. Я бы внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие за такие проступки приличный штраф и лишение права занимать должность. Чиновники портят этим свою репутацию, их нужно снимать с должности. Мне кажется, что этого было бы достаточно, чтобы чиновники понимали, что все россияне равны. Думаю, не стоит и выделять в отдельную статью оскорбление представителей власти. У представителей власти достаточно возможностей, чтобы наказывать тех, кто их оскорбляет, через Гражданский кодекс РФ или через гражданские иски», — сказал Смолин.

При этом, по мнению собеседника НСН, в последнее время подобных высказываний стало меньше.

«Это связано с тем, что в предыдущие годы несколько достаточно высокопоставленных чиновников были с должности за подобные высказывания уволены. Но, видимо, еще не до всех дошло. Нужно продолжать», — подытожил он.

Ранее глава управления МЧС по Волгоградской области Николай Любавин пожелал болезни семье сотрудника, который написал на него жалобу в прокуратуру.

