В Москве зафиксировали 2514 случаев заражения «омикроном»

В сообщении говорится, что только 500 случаев являются завозными, а остальные 2014 заболевших (80,1%) не покидали территорию России.

«Наибольшее число завозных случаев связано с туристическими поездками в Турцию – 13,5%, ОАЭ – 10%, Египет – 9,8%, Доминиканскую Республику – 6,6%, а также с поездками в ряд других стран», - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что по каждому случаю было проведено эпидемиологическое расследование, все заболевшие изолированы или госпитализированы, а за теми, с кем они контактировали, было установлено медицинское наблюдение.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в ситуации со штаммом «омикрон» важно мониторить и отслеживать динамику госпитализаций, в процесс распространения штамма «никто вмешаться не может».

