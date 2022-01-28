В Москве зафиксировали 2514 случаев заражения «омикроном»
Управление Роспотребнадзора по Москве заявило, что новым штаммом коронавируса «омикрон» в столице заразились 2514 человек, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что только 500 случаев являются завозными, а остальные 2014 заболевших (80,1%) не покидали территорию России.
«Наибольшее число завозных случаев связано с туристическими поездками в Турцию – 13,5%, ОАЭ – 10%, Египет – 9,8%, Доминиканскую Республику – 6,6%, а также с поездками в ряд других стран», - уточнили в ведомстве.
Отмечается, что по каждому случаю было проведено эпидемиологическое расследование, все заболевшие изолированы или госпитализированы, а за теми, с кем они контактировали, было установлено медицинское наблюдение.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в ситуации со штаммом «омикрон» важно мониторить и отслеживать динамику госпитализаций, в процесс распространения штамма «никто вмешаться не может».
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