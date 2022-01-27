Песков: физически невозможно принять меры, чтобы остановить «омикрон»

Отвечая на вопрос о возможном вмешательстве Владимира Путина в ситуацию и принятии особых мер он отметил, что в процесс распространения штамма «никто вмешаться не может, в том числе глава государства».

«Принять меры, которые бы остановили распространение «омикрона», просто невозможно физически», - заключил представитель Кремля.

Ранее в России за сутки выявили 88 816 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает RT. По данным федерального оперштаба, заражение «омикроном» подтвеждено в 74 регионах страны.