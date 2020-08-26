В Москве за сутки от коронавируса вылечились 1389 человек

1389 пациентов вылечились от коронавируса в столице, общее число превысило 208 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжaет увеличивaться. Зa прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1389 пaциентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 208 193», - сказала вице-мэр.

Ракова: Вакцина против COVID-19 скоро поступит в Москву

Ранее сообщалось, что вакцину от коронавируса, которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, теперь можно выпускать в виде порошка. Она получила регистрационное удостоверение на производство в форме лиофилизата - для приготовления раствора для внутримышечной инъекции, информирует пресс-служба министерства здравоохранения.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Коронавирус
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