Минздрав РФ разрешил вакцину от коронавируса в форме порошка
Вакцину от коронавируса, которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, теперь можно выпускать в виде порошка. Она получила регистрационное удостоверение на производство в форме лиофилизата - для приготовления раствора для внутримышечной инъекции, информирует пресс-служба министерства здравоохранения.
Разрешение выдано препарату «Гам-КОВИД-Вак-Лио», зарегистрированному ранее в соответствие с постановлением кабинета министров РФ. Регистрация одобрена по итогам клинических исследований в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова.
Утверждается, что вакцина продемонстрировала эффективность и безопасность среди добровольцев. При этом все этапы клинических исследований ещё не завершены. Кроме того, по оценке независимых специалистов и экспертов, число людей, испытавших на себе препарат, слишком незначительно, чтобы делать однозначные выводы.
Ранее сегодня стало известно о получении НИЦЭМ имени Гамалеи разрешения Минздрава РФ на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины от коронавируса. В этих испытаниях должны принять участие 40 тысяч добровольцев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru