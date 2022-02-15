Беглов выступил против частных организаций, убирающих улицы Петербурга
Частные организации не должны заниматься уборкой улиц, вывозом мусора и строительством метро в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление губернатора Александра Беглова.
По его словам, данные полномочия должны перейти в ведомство городских структур. Губернатор намерен продолжать начатые им реформы по передаче полномочий для реализации жизнеобеспечения Петербурга муниципальным структурам.
Отмечается, что в текущем году с улиц города собрали более 3,4 миллиона кубометров снега, что стало рекордом за десять лет.
Напомним, не менее семи человек в Санкт-Петербурге стали подозреваемыми по делам о хищениях средств, выделенных на уборку снега и наледи с крыш и улиц. Шестеро из них задержаны по итогам обысков, проведенных накануне на коммунальных и дорожных предприятиях города, седьмой отпущен под обязательство о явке.
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