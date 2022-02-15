Беглов выступил против частных организаций, убирающих улицы Петербурга

Частные организации не должны заниматься уборкой улиц, вывозом мусора и строительством метро в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление губернатора Александра Беглова.

Массовые обыски идут в Петербурге из-за вопросов по уборке снега

По его словам, данные полномочия должны перейти в ведомство городских структур. Губернатор намерен продолжать начатые им реформы по передаче полномочий для реализации жизнеобеспечения Петербурга муниципальным структурам.

Отмечается, что в текущем году с улиц города собрали более 3,4 миллиона кубометров снега, что стало рекордом за десять лет.

Напомним, не менее семи человек в Санкт-Петербурге стали подозреваемыми по делам о хищениях средств, выделенных на уборку снега и наледи с крыш и улиц. Шестеро из них задержаны по итогам обысков, проведенных накануне на коммунальных и дорожных предприятиях города, седьмой отпущен под обязательство о явке.

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ФОТО: КАДР ТЕЛЕКАНАЛА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
ТЕГИ:ЖКХАлександр БегловСанкт-Петербург
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